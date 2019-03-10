Українець Лень видав блискучий матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Бруклін Нетс", в якому його клуб поступився 112:114.

Лень вийшов в стартовому складі і провів на майданчику 29 хвилин. За цей час українець зумів набрати 15 очок, реалізувавши 6 з 7 двоочкових і 1 з 7 триочкових.

Крім того, центровий збірної України зробив 4 підбирання (з них 2 в нападі) і поставив 1 блок-шот. У пасиві нашого співвітчизника 1 втрата і 5 фолів.

Атланта – Бруклін 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)

А: Коллінс (33 + 20 підбирань), Янг (23 + 10 підбирань + 11 передач), Лень (15), Прінс (13), Хертер (4) - старт; Джонсон (0), Бембро (6), Картер (10), Зеллер (0), Адамс (3), Андерсон (0), Бейзмор (5)

Б: Аллен (20 + 12 підбирань), Расселл (18), Куруч (16), Харріс (11), Креб (10) - старт; Девіс (1 + 8 підбирань), Керролл (13), Динвідді (23 + 7 передач), Леверті (2)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Лень провів феноменальний матч регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго Буллз" і вніс вирішальний внесок у перемогу своєї команди 123:118, встановивши особистий рекорд результативності.

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