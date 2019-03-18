Українець Лень увійшов до топу бомбардирів у матчі НБА

Український центровий Олексій Лень провів черговий результативний матч у Національній баскетбольній асоціації.

Наш співвітчизник пробув 24 хвилини на майданчику в поєдинку, в якому його "Атланта" поступилася на виїзді "Орландо" – 91:101. За цей час Лень набрав 13 очок, зробив три підбирання та віддав одну передачу.

Крім того, на рахунку українця один блок-шот. Українець став другим за результативністю в складі своєї команди.

"Орландо" – "Атланта" – 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)

"Орландо": Вучевіч – 27, Гордон – 22, Івунду – 14, Фурньє – 11, Огастін – 11, Росс – 6, Картер-Вільямс – 5, Берч – 5.

"Атланта": Янг – 20, Лень – 13 (5-8 з гри), 3 підбирання, 1 передача, 1 блок-шот, Дедмон – 10, Коллінс – 10, Прінс – 9, Картер – 8, Бембро – 8, Адамс – 5, Бейзмор – 5, Хуертер – 3.

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