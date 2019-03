Українець Лень увійшов до топу бомбардирів у матчі НБА

Український центровий Олексій Лень провів черговий результативний матч у Національній баскетбольній асоціації.

Наш співвітчизник пробув 24 хвилини на майданчику в поєдинку, в якому його "Атланта" поступилася на виїзді "Орландо" – 91:101. За цей час Лень набрав 13 очок, зробив три підбирання та віддав одну передачу.

Крім того, на рахунку українця один блок-шот. Українець став другим за результативністю в складі своєї команди.

🎥 @alexlen is going to work leading the team with 9 points at the break. #TrueToAtlanta



presented by @verizon pic.twitter.com/fxRrM0f0Px