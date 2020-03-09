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9 березня • оновлено в 10:16
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/ Баскетбол

Українець Лень став одним з найкращих у матчі НБА

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Український центровий "Сакраменто" Олексій Лень був одним з найкращих у своїй команді у домашній поразці в матчі проти "Торонто" – 113:118.

Наш співвітчизник вийшов з лави запасних і провів на майданчику 14 хвилин, зумівши набрати 15 очок (6/9 двоочкових, 3/3 штрафних), 7 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шота при 2 персональних зауваженнях.

Олексій Лень

Олексій Лень

Після цього результату "Сакраменто" віддалилося від зони плей-офф і тепер відстає від восьмого місця на чотири перемоги.

"Сакраменто" – "Торонто" 113: 118 (22:22 28:29, 24:27, 39:40)

"Сакраменто": Фокс (28), Бьеліца (14 + 10 підборів), Барнс (9), Богданович (9), Джайлз (2) - старт; Лень (15 + 7 підбирань), Холмс (6), Джозеф (4), Бейзмор (15), Хілд (11)

"Торонто": Пауелл (31), Лоурі (30 + 8 передач), Сіака (23 + 8 підбирань), Ібака (15 + 10 підборів), Анунобі (12) - старт; Холліс-Джефферсон (0), Маккоя (3), Газоль (3), Томас (1), Девіс (0)

Інший українець Святослав Михайлюк вийшов у старті "Детройта" на поєдинок проти "Нью-Йорка", але не зумів допомогти своїй команді здобути виїзну перемогу – 96:84.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, відіграв 26 хвилин, набравши 9 очок (1/1 двоочкових, 2/6 триочкових, 1/2 штрафних), 5 підбирань, 5 передач і 1 перехоплення при 3 фолах і 2 втратах .

"Детройт" невдало провів останні матчі, і тепер випереджає найгіршу команду Східної конференції лише на одну перемогу.

"Нью-Йорк" – "Детройт" 96:84 (27:22, 22:25 23:24 24:13)

"Нью-Йорк": Рендл (22 + 12 підборів), Пейтон (16), Барретт (12), Харклесс (3), Гібсон (2) - старт; Портіс (7), Нокс (7), Робінсон (14 + 11 підборів), Нілікіна (7), Еллінгтон (6), Буллок (0)

"Детройт": Вуд (22 + 8 підбирань), Браун (16), Михайлюк (9), Снелл (4), Хенсон (3) - старт; Мейкер (3), Думбуя (4), Геллоуей (9), Макрей (8), Томас (6)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому поєдинку за "Сакраменто" Олексій Лень влаштував бійку із зоряним гравцем "Портленда" Сі Джей Маккалумом.

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Тема
НБА
Особи
Святослав Михайлюк Олексій Лень
Тег
Детройт Пiстонс
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3.28 Сделать ставку
Спартак
VS
Краснодар
Победа хозяев
2.65 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Торонто
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2.865 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
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