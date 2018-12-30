МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець Лень став одним з кращих в матчі НБА

1.8тЧитати матеріал російською

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень повернувся на майданчик після травми і допоміг здобути перемогу своїй команді в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда" - 111: 108.

Олексій Лень

Олексій Лень

Олексій Лень провів на паркеті в складі "Хокс" 23 хвилини і за цей час встиг набрати 12 очок, зробив 4 підбирання, віддав одну результативну передачу, а також здійснив втрату м'яча і заробив 3 фоли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий "Атланти" Олексій Лень провів приголомшливий матч проти "Оклахома-Сіті". Наш баскетболіст провів на майданчику 23 хвилини і набрав 19 очок, ставши кращим у своїй команді.

Читайте всі новини по темі " НБА " на OBOZREVATEL

Особа
Олексій Лень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги