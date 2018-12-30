Українець Лень став одним з кращих в матчі НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень повернувся на майданчик після травми і допоміг здобути перемогу своїй команді в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда" - 111: 108.

Олексій Лень

Олексій Лень провів на паркеті в складі "Хокс" 23 хвилини і за цей час встиг набрати 12 очок, зробив 4 підбирання, віддав одну результативну передачу, а також здійснив втрату м'яча і заробив 3 фоли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий "Атланти" Олексій Лень провів приголомшливий матч проти "Оклахома-Сіті". Наш баскетболіст провів на майданчику 23 хвилини і набрав 19 очок, ставши кращим у своїй команді.

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