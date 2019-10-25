Українець Лень результативно стартував у новому сезоні НБА

В один із перших ігрових днів нового сезону НБА відбувся матч між командами українських легіонерів – "Детройт" Святослава Михайлюка приймав "Атланту" Олексія Леня.

"Детройт" – "Атланта"

Михайлюк ігрового часу у матчі проти "Атланти" не отримав. А ось Лень вийшов у старті і за 23 хвилини на майданчику набрав 4 очки, виконав 6 підбирань, 2 перехоплення, 1 блок і віддав 1 передачу.

У підсумку команда Леня перемогла з різницею в 17 очок. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став розігрувач "Атланти" Трей Янг, на рахунку якого 38 очок, а також 7 підбирань та 9 передач.

"Детройт" – "Атланта" 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)

"Детройт": Драммонд (21 + 12 підбирань), Снелл (9), М-ф Морріс (7), Джексон (5), Браун (2) – старт; Роуз (27), Кеннард (13), Геллоуей (8), Фрейзер (7), Макер (1).

"Атланта": Янг (38 + 7 підбирань + 9 передач + 6 втрат), Коллінз (18 + 10 підбирань), Хантер (14), Лень (4), Реддіш (1 + 7 підбирань) – старт; Паркер (18), Тернер (9), Бембро (8), Фернанду (7), Картер (0), Хертер (0).

"Х'юстон" – "Мілуокі" 111:117 (30:23, 36:27, 21:28 24:39)

"Х'юстон": Вестбрук (24 + 16 підбирань + 7 передач), Харден (19 + 7 підбирань + 14 передач + 7 втрат), Такер (17 + 7 підбирань), Капела (13 + 12 підбирань), Хауз (8) – старт; Гордон (11), Чендлер (10), Маклемор (6), Ріверс (3), Сефолоша (0).

"Мілуокі": Я. Адетокумбо (30 + 13 підбирань + 11 передач), Меттьюз (14), Бледсоу (11), Міддлтон (11 + 8 підбирань), Б. Лопес (11 + 5 блокшотів) – старт; Ільясова (13 + 11 підбирань), Коннотон (10), Хілл (8 + 7 передач), Корвер (5), Браун (2), Р. Лопес (2).

"Голден Стейт" –​​​​​​​ "Кліпперс" 122:141 (29:35, 25:30, 33:46, 35:30)

"Голден Стейт": Каррі (23 – 8 втрат), Расселл (20 + 8 передач), Робінсон-мол. (13), Грін (11), Луні (3 + 9 підбирань) – старт; Крісс (8), Спеллман (8), Паскаль (14), Боумен (0), Еванс (14), Пул (5), Лі (3)

"Кліпперс": Леонард (21 + 9 передач), Паттерсон (20), Зубац (16 + 10 підбирань), Шемет (11), Беверлі (5 + 5 перехоплень) – старт; Кабенгеле (3), Грін (9), Харрелл (18 - 6 втрат), Мотлі (3), Харклесс (10), Робінсон (3), Вільямс (22 + 8 передач), Менн (0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, стартовий день нового сезону НБА відзначився драмою у матчі чинного чемпіона "Торонто".

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