Українець Лень провів яскравий матч за нову команду НБА

Український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень оформив перший дабл-дабл у третьому матчі за нову команду, але це не допомогло їй перемогти "Оклахому" в матчі НБА – 108:112.

Наш співвітчизник провів на майданчику 21 хвилину, набравши 11 очок (4/7 двоочкових, 3/3 штрафних), 11 підбирань і 1 блок-шот при 1 втраті та 3 персональних зауваженнях.

Олексій Лень

"Сакраменто" займає 12-е місце в Західній конференції з 24 перемогами і 34 поразками та відстає від зони плей-офф на чотири матчі.

"Оклахома-Сіті" – "Сакраменто" 112: 108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

"Оклахома-Сіті": Галлінарі (24), Гілджес-Александер (20), Пол (17 + 7 передач), Адамс (15 + 7 підбирань), Дорт (6) – старт; Шредер (13 + 7 передач), Ноел (10 + 7 підбирань), Надер (7), Фергюсон (0), Діалло (0).

"Сакраменто": Барнс (21), Джайлз (19 + 8 підбирань), Бьеліца (18 + 9 підбирань), Богданович (11), Джозеф (6 + 11 передач) – старт; Хілд (15), Лінь (11 + 11 підборів), Бейзмор (7), Феррелл (0), Джеймс (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дебютному поєдинку за "Сакраменто" Олексій Лень допоміг своїй команді здобути перемогу над "Кліпперс".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!