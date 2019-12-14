Українець Лень провів відмінний матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів результативний матч в регулярному чемпіонаті НБА. У виїзному поєдинку з "Індіаною" Алекс набрав 11 очок.

Проте, його команда все одно програла – 100:110.

Українець не вийшов у старті, але показав гідну результативність. Центровий збірної України відіграв 21 хвилину, за які набрав 11 очок (4/8 двоочкових, 0/1 трехочковвих, 3/4 штрафних). Також наш співвітчизник зібрав 13 підбирань і віддав 2 передачі, при цьому один раз порушивши правила.

"Атланта" знаходиться на 14-му місці турнірної таблиці Східної конференції.

"Атланта" – "Індіана" 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)

"Атланта": Янг (23 + 7 підбирань + 8 передач), Хантер (21), Паркер (20), Джонс (9), Хертер (5 + 7 підборів) - старт; Реддіш (4), Лень (11 + 13 підбирань), Картер (0), Креб (7)

"Індіана": Брогдон (19 + 8 підбирань + 12 передач), Уоррен (18), Сабоніс (12 + 14 підбирань - 6 втрат), Тернер (11), Лемб (11) - старт; Ліф (0), Холідей (2), МакДермотт (16), Бітадзе (0), Холідей (13), МакКоннелл (8)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Лень провів драматичний матч в НБА – його команда в другому овертаймі поступилася "Маямі".

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