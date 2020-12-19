Українець Лень провів результативний матч у передсезонці НБА

Український центровий Олексій Лень, який у міжсезоння підписав контракт із чемпіонами НБА 2019 року "Торонто Репторс", провів черговий матч за новий клуб. Зустріч проти "Маямі" завершилася поразкою 105:117.

Олексій Лень (у червоному)

Баскетболіст збірної України за дев'ять хвилин, проведених на майданчику, набрав два очки, закинувши один із двох кидків з гри. Крім того, 27-річний уродженець Антрацита зібрав два підбирання. У пасиві українця одне персональне зауваження і одна втрата.

Відзначимо, що в п'ятницю, 18 грудня, свій матч в Євролізі провів інший баскетболіст збірної України – Артем Пустовий.

У поєдинку з ізраїльським "Маккабі" український центровий "Барселони" провів на паркеті 13 хвилин, за які набрав вісім очок (2/2 двоочкові, 4/4 штрафні). Водночас 28-річний киянин віддав одну передачу, зробив два перехоплення, поставив два блокшоти. У пасиві Артема двi втрати і чотири фоли.

Артем Пустовий

Артем Пустовий бореться із захисниками Маккабі

Артем Пустовий забиває данк

Артем Пустовий в боротьбі

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня Лень взяв участь у камбеку своєї команди в передсезонному матчі НБА проти "Шарлотт Хорнетс", який закінчився з рахунком 112:109.