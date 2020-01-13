Українець Лень провів результативний матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів результативний матч регулярного чемпіонату НБА проти "Брукліна", у якому набрав 10 очок.

Українець вийшов на майданчик із лавки запасних і пробув у грі 16 хвилин, записавши на свій рахунок також чотири підбирання та одну передачу. "Атланта" провалила першу чверть гри, після чого "Бруклін" не втратив своєї переваги та впевнено довів матч до перемоги.

"Бруклін" – "Атланта"

Команда Леня продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА.

Відео всіх дій Леня в матчі з "Брукліном":

Бруклін – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

Бруклін: Ірвінг (21), Прінс (14), Гарріс (11 + 7 підбирань), Аллен (10 + 12 підбирань), Дінвідді (7 + 8 передач) – старт; Леверті (13), Джордан (13 + 8 підбирань), Темпл (8), Муса (4), Чендлер (3), Куруц (3), Андерсон (1), Луваву-Кабарро (0).

Атланта: Реддіш (20 + 5 перехоплень), Годвін (8), Гертер (8), Коллінз (8), Гантер (2) – старт; Бембро (12), Лень (10), Картер (8), Браун (6), Джонс (4), Креб (0), Вотсон (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Святослав Михайлюк встановив рекорд у НБА.

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