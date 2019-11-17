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17 листопада • оновлено в 10:52
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Українець Лень провів результативний матч в НБА

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"Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, зазнала поразки в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з "Кліпперс".

Олексій Лень (в центрі)

Олексій Лень (в центрі)

Зустріч завершилася з рахунком 150:101, а український баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин. За цей час 26-річний уродженець Антрацита набрав набрав 5 очок (1/4 двоочкових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 3 підбирання (1 в атаці), віддав 1 передачу при 2 втрати і 2 фоли.

"Кліпперс" - "Атланта" 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)

"Кліпперс": Джордж (37), Менн (13 + 8 передач), Зубац (7 + 9 підбирань + 4 блокшотов + 6 фолів), Харклесс (6 + 7 підбирань), Макгрудер (6) - старт; Кабенгеле (10), Харрелл (17), Грін (2 + 9 підборів + 4 перехоплення), Паттерсон (3), Уолтон (3), Вільямс (25), Робінсон (21)

"Атланта": Янг (20), Реддіш (12), Хантер (12), Паркер (11 + 8 підбирань), Джонс (11 + 4 блокшотов + 6 фолів) - старт; Фернанду (6), Браун (0), Лень (5), Бембро (6), Тернер (11), Креб (5), Уоллес (2)

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Українець Лень провів феєричний матч в НБА, встановивши рекорд сезону

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада Лень провів відмінний результативний матч в регулярному чемпіонаті НБА проти свого колишнього клубу "Фінікс".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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