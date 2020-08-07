Українець Лень провів результативний матч в НБА і допоміг команді перемогти

Олексій Лень провів результативний матч в НБА і допоміг "Сакраменто" перемогти.

Результативна гра українського баскетболіста "Сакраменто" Олексія Леня допомогла його команді перемогти "Новий Орлеан" з рахунком 140:125.

Наш співвітчизник з'явився на майданчику з лави запасних і відіграв 14,5 хвилин, набравши 8 очок (2/2 двоочкових, 4/6 штрафних), 6 підбирань, 1 перехоплення при 2 персональних зауваженнях і 3 втратах.

Ця перемога стала першою в четвертому матчі для "Сакраменто" після відновлення НБА і 29-ю в сезоні.

"Сакраменто" – "Новий Орлеан" 140:125 (49:39, 28:31, 40:33, 23:22)

"Сакраменто": Богданович (35), Фокс (30 + 10 передач), Барнс (22), Бьеліца (11), Холмс (8) – старт; Джозеф (10), Бейзмор (8), Лень (8), Феррелл (3), Хілд (3), Джеффріс (2), Брюер (0), Джайлз (0).

"Новий Орлеан": Інгрем (24), Вільямсон (24), Холідей (17), Болл (9 + 11 передач), Фейворс (6) – старт; Редік (18), Харт (11), Джексон (8), Меллі (4), Хейс (4), Александер-Уокер (0), Вільямс (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один українець з НБА Святослав Михайлюк продовжить контракт із "Детройтом".