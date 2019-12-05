Найкращий! Українець Лень провів результативний матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів один із найкращих матчів сезону НБА, але не зумів допомогти своїй команді здолати "Бруклін" – 118:130.

Наш центровий вийшов з лави запасних і зіграв 17 хвилин, за які набрав 18 очок (другий показник у регулярному чемпіонаті), влучивши в кільце у 9 випадках із 13. Також на його рахунку 7 підбирань, 3 асисти, 2 перехоплення та 1 блок. Варто зазначити, що у Леня найкращий показник "+/-" у команді: під час його перебування на майданчику "Атланта" набрала на 18 очок більше, ніж "Бруклін".

Олексій Лень і Торін Прінс

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Святослав Михайлюк вийшов у старті "Детройта" на матч проти "Мілуокі", але проявити себе не зумів. За 28 хвилин ігрового часу він реалізував два 3-очкових, набравши 6 очок і зробивши 3 асисти. Його команда програла з рахунком 127:103.

"Детройт" – "Мілуокі" 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

"Детройт": Драммонд (23 + 14 підбирань), Гріффін (16 + 10 підбирань), Снелл (7), Михайлюк (6), Браун (0) – старт; Мейкер (5), Вуд (7), Морріс (5), Думбуя (0), Роуз (14), Фрейзер (0), Геллоуей (20).

"Мілуокі": Адетокумбо (35 + 9 підбирань), Міддлтон (17 + 8 підбирань), Бледсоу (13), Меттьюз (8), Лопес (5) – старт; Вілсон (6), Ільясова (10), Лопес (10), Хілл (3), ДіВінчензо (6), Коннотон (5), Корвер (9).

"Атланта" – "Бруклін" 118:130 (26:22, 21:34 35:35, 36:39)

"Атланта": Янг (39 + 10 передач – 6 втрат), Реддіш (25), Джонс (20 + 8 підбирань), Паркер (10), Бембро (2) – старт; Фернанду (0), Лень (18 + 7 підбирань), Годвін (0), Хертер (0), Картер (2), Тернер (2), Уоллес (0).

"Бруклін": Темпл (27), Динвідді (24 – 7 втрат), Прінс (23), Аллен (20 + 13 підборів), Харріс (13) – старт; Джордан (4 + 9 підборів), Муса (5), Шамперт (2), Нваба (5), Пінсон (7).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк побив свій особистий рекорд результативності у матчі проти "Клівленда".

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