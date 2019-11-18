Українець Лень провів результативний матч у НБА

Український баскетболіст Олексій Лень взяв участь у черговому матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому його "Атланта" на виїзді протистояла "Лос-Анджелес Лейкерс".

Олексій Лень у матчі "Лейкерс" – "Атланта"

Команда Леня зазнала болючої поразки – 101:122. Український центровий провів на паркеті 15 хвилин, протягом яких набрав 3 очки. На його рахунку один точний двухочковий, який був забитий у кінцівці, коли відставання від "Лейкерс" вже становило 22 очки. Також українець реалізував один штрафний і зробив 4 підбирання.

Лейкерс – Атланта 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

Лейкерс: Джеймс (33 + 7 підбирань + 12 передач), Девіс (14 + 5 блокшотів), Колдуелл-Поуп (13), Грін (11 + 7 підбирань), Макгі (2 + 7 підбирань) – старт; Кузма (17), Рондо (15), Карузо (11), Кук (2), Деніелс (2), Ховард (2 + 9 підбирань), Дадлі (0).

Атланта: Янг (31 + 7 передач + 8 втрат), Реддіш (13), Хантер (11), Паркер (11 + 8 підбирань), Джонс (4) – старт; Креб (11), Тернер (7), Бембро (4), Фернанду (4), Лень (3), Браун (2), Уоллес (0), Парсонс (0).

Клівленд – Філадельфія 95:114 (22:33 22:35 25:27, 26:19)

Клівленд: Секстон (17), Лав (12), Томпсон (12 + 9 підбирань), Гарленд (11), Осман (5) – старт; Кларксон (15), Маккінні (7), Жижич (6), Найт (4), Кук (4), Портер (2), Деллаведова (0).

Філадельфія: Харріс (27), Ембіїд (14), Хорфорд (11 + 7 передач), Сіммонс (10 + 11 передач), Річардсон (8) – старт; Енніс (14), Коркмаз (13), Тайбулл (8), Берк (5), Скотт (4), Нето (0), Мілтон (0), О'куїнн (0).

Сакраменто – Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)

Сакраменто: Хілд (35), Барнс (13), Б'єліца (12 + 14 підбирань), Холмс (9 + 11 підбирань), Джозеф (2) – старт; Богданович (12 + 10 передач), Джайлз (8), Дедмон (7), Феррелл (2), Аріза (0).

Бостон: Браун (18 + 8 підбирань), Уокер (15 + 9 передач), Тейтум (14), Тайс (14 + 10 підборів), Смарт (5 + 9 передач) – старт; Оджелей (11), Кантер (10 + 7 підбирань), Уонамейкер (8), Едвардс (3), Р. Вільямс (1), Грін (0)

Орландо – Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

Орландо: Вучевіч (30 + 17 підбирань + 6 передач), Фурньє (25 + 9 передач), Фульц (19), Гордон (13 + 9 підбирань), Аміну (6) – старт; Росс (15), Огастін (13), Айванду (2), Бамба (2), Картер-Вільямс (0).

Вашингтон: Біл (34 + 8 передач), Браянт (14), Томас (13), Хачімура (6), Браун (2 + 7 підборів) – старт; Майлз (21), Бертанс (15 + 8 підбирань), Вагнер (12), Сміт (4).

Мемфіс – Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

Мемфіс: Джарен Джексон (22), Валанчюнас (16 + 10 підбирань), Морент (13 + 6 передач), Краудер (8), Брукс (4) – старт; Кларк (19), Мелтон (10), Андерсон (7), Кабокло (5), Джонс (4 + 7 передач), Хілл (4), Гудуріч (2).

Денвер: Мюррей (39 + 8 передач), Міллсеп (23 + 5 перехоплень), Йокіч (9 + 8 передач), Харріс (8), Бартон (6) – старт; Ернангомес (15), Грант (12), Пламлі (9 + 7 підбирань), Морріс (8), Бізлі (2), Вандербілт (0), Портер (0), Крейг (0).

Новий Орлеан – Голден Стейт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)

Новий Орлеан: Редік (26), Холідей (22 + 8 підбирань + 9 передач), Мур (10 + 7 підбирань), Хейс (10 + 10 підбирань), Вільямс (5 + 10 підбирань) – старт; Александер-Уокер (19), Меллі (16), Грей (0), Чітем (0).

Голден Стейт: Паскалл (30 + 7 підбирань), Робінсон (14), Коулі-Стайн (9), Беркс (7), Грін (7) – старт; Боумен (19), Крісс (10 + 7 підбирань), Смаїлагич (4), Пул (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, декількома днями раніше українець Олексій Лень провів потужний матч у чемпіонаті НБА, встановивши особистий рекорд сезону.

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