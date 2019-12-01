Українець Лень провів потужний поєдинок в НБА

"Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, зазнала поразки в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з "Х'юстоном".

Олексій Лень,

Українець вийшов з лави запасних і провів на паркеті 15 хвилин. За цей час він набрав 12 очок (6/7 двоочкових) i зробив один підбір у захисті. У пасиві 26-річного уродженця Антрацита три фоли і одна втрата.

"Х'юстон" – "Атланта" 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38)

"Х'юстон": Харден (60 + 8 передач - 5 втрат), МакЛемор (24 + 13 підборів), Вестбрук (15 + 8 підбирань + 8 передач), Такер (10 + 7 підбирань), Чендлер (2) - старт; Кларк (3), Сефолоша (7), Хартенштейн (7), Клемонс (16), Ріверс (14)

"Атланта": Янг (37 + 7 передач), Хантер (14), Паркер (11), Джонс (8), Креб (6) - старт; Фернанду (6), Парсонс (3), Лень (12), Бембро (5), Уоллес (5), Картер (4), Тернер (0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада Лень провів відмінний результативний матч в регулярному чемпіонаті НБА проти свого колишнього клубу "Фінікс".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!