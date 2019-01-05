Українець Лень провів неймовірний матч в НБА

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв 21 хвилину за "Атланту" в матчі НБА проти "Мілуокі". Наш спортсмен був одним з найрезультативніших у своїй команді, проте не зумів допомогти їй перемогти.

За гру Лень набрав 12 очок. Українець реалізував чотири з восьми кидків, одну з трьох дальніх атак, а також три з дев'яти штрафних. Також на рахунку нашого баскетболіста три результативні передачі і вісім підбирань.

Олексій Лень twitter.com/atlhawks

Новини Українець Лень встановив рекорд у матчі НБА

"Атланта" поступилася "Мілуокі" з рахунком 144:112. Господарі впевнено стартували і до фінальної сирени не давали команді Леня нав'язати боротьбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України, вихованець баскетбольної школи "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів відмінний матч в Лізі розвитку НБА – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації США.

У складі фарм-клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бей" – Михайлюк набрав 20 очок в грі проти "Оклахоми" – 107:114. Українець реалізував чотири з дев'яти триочкових, зробив два підбирання та віддав п'ять передач.