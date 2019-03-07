Українець Лень провів класний матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень чудово зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Сан-Антоніо", в якому його клуб поступився 104:111.

Лень провів на майданчику 28 хвилин і за цей час зумів набрати 11 очок, реалізувавши 2 з 3 двоочкових, 2 з 5 триочкових і 1 з 2 штрафних кидків.

Крім того, центровий збірної України зробив 7 підбирань (з них 2 в нападі), віддав 1 передачу і зробив 1 перехоплення. У пасиві нашого співвітчизника 1 втрата і 2 фола.

Атланта — Сан-Антоніо 104:111 (23:27 33:26, 21:27 27:31)

А: Янг (22), Коллінз (18 + 10 підбирань), Лень (11), Прінс (9), Хертер (7) — старт; Пойтресс (4), Джонсон (0), Бембро (8), Картер (10), Адамс (3), Бейзмор (12 + 7 підбирань)

СА: Олдрідж (32 + 9 підбирань), Уайт (18 + 9 передач + 6 блок-шотів), Де Розан (14 + 7 передач), Гей (12 + 11 підборів), Форбс (6) — старт; Юбенкс (0), Бертанс (12), Міллс (12), Белінеллі (5)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Лень провів феноменальний матч регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго Буллз" і зробив вирішальний внесок у перемогу своєї команди 123:118, встановивши особистий рекорд результативності.

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