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13 листопада • оновлено в 12:07
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Українець Лень провів феєричний матч в НБА, встановивши рекорд сезону

1.4т
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Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк взяли участь у чергових матчах регулярного чемпіонату НБА і відзначилися результативною грою.

Центровий "Атланти" Лень допоміг своїй команді перемогти у матчі з "Денвером" (125:121). Українець провів на паркеті 22 хвилини і набрав 17 очок – це його найкращий показник у нинішньому сезоні. Алекс, крім набраних балів, встиг зробити 7 підбирань, 1 асист і 1 блокшот. Лень реалізував 6 із 8 кидків із гри (1 з 2 – триочкові). Коефіцієнт корисності українця вражає (+18).

Олексій Лень у матчі "Денвер" – "Атланта"

Олексій Лень у матчі "Денвер" – "Атланта"

Захисник "Детройта" Михайлюк зіграв у матчі проти "Маямі", в якому його команда поступилася (108:117).

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на паркеті майже шість хвилин і за цей час встиг набрати 6 очок і зробити 3 підбирання.

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Українець Михайлюк провів успішний матч в НБА

"Пістонз" програли вже восьму гру у поточному сезоні, при цьому перемігши чотири рази. Команда Михайлюка посідає 12-е місце турнірної таблиці Східної конференції.

Святослав Михайлюк (на передньому плані) під час матчу з "Майамі"

Святослав Михайлюк (на передньому плані) під час матчу з "Майамі"

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Денвер: Бартон (21 + 9 підбирань), Йокіч (20 + 7 передач), Міллсеп (19), Мюррей (18 + 8 передач), Харріс (10) – старт; Морріс (14), Грант (10), Пламлі (7 + 8 підбирань), Портер (2), Крейг (0).

Атланта: Янг (42 + 11 передач + 6 втрат), Паркер (20 + 9 підбирань), Хантер (12), Хертер (11), Джонс (8) – старт; Лень (17 + 7 підбирань), Реддіш (5), Бембро (4), Уоллес (3), Фернанду (3).

Маямі – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Маямі: Нанн (20), Батлер (20 + 13 передач), Адебайо (18 + 14 підбирань), Робінсон (11), Ленард (4) – старт; Драгіч (18 + 6 передач), Олінік (13), Сілва (8 + 9 підборів), Мейкон (3), Хаслем (2).

Детройт: Кеннард (22), Драммонд (16 + 9 підбирань + 5 втрат), М-ф Морріс (13), Снелл (6), Браун (3 + 7 підбирань + 11 передач) – старт; Вуд (16), Макер (12), Геллоуей (11), Михайлюк (6), Фрейзер (3).

Філадельфія – Клівленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Філадельфія: Ембіїд (27 + 16 підбирань), Річардсон (17), Сіммонс (15 + 6 передач), Коркмаз (10), Харріс (8) – старт; Скотт (9 + 8 підбирань), Енніс (7), Тайбулл (3), Нето (2), О'Куїнн (0).

Клівленд: Лав (20 + 8 підбирань), Секстон (18), Томпсон (17 +12 підбирань), Гарленд (6), Осман (4) – старт; Кларксон (20), Деллаведова (4) Портер (4), Ненс (4+ 10 підбирань).

Індіана – Оклахома-Сіті 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Індіана: Уоррен (23), Брогдон (20), Сабоніс (18+ 16 підбирань), А. Холідей (17), Семпсон (5) – старт; Макдермотт (9), Макконнелл (6), Ліф (5), Дж. Холідей (3), Джонсон (3), Боуен (2), Митру-Лонг (0).

Оклахома-Сіті: Галлінарі (14), Гілджес-Александер (11), Адамс (10), Пол (7 + 8 передач), Діалло (2) – старт; Бертон (13), Шрьодер (9), Бейзлі (8), Надер (6), Хол (2), Ноел (2), Мускау (1).

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Чикаго: Лавін (25), Картер (17 + 12 підборів), Маркканен (13 +8 підбирань + 6 втрат), Хатчінсон (7), Саторанскі (5) – старт; Уайт (27), Данн (13), Янг (8 + 7 підборів), Арчідіаконо (5 + 8 передач), Харрісон (0), Валентайн (0), Геффорд (0).

Нью-Йорк: М-с Морріс (22 + 9 підбирань + 6 втрат), Барретт (21 + 9 передач), Рендл (17), Гібсон (17), Нілікіна (3) – старт; Нокс (10), Портіс (7), Дотсон (5), Сміт (0), Трір (0), Браздейкіс (0).

Юта – Бруклін 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Юта: Мітчелл (30), Конлі (18), Гобер (18 + 15 підбирань), Богданович (12), О'Ніл (8) – старт; Мудіай (15), Грін (13), Інглс (3), Бредлі (2).

Бруклін: Ірвінг (27), Прінс (15), Харріс (11), Темпл (10), Аллен (4 + 7 підбирань) – старт; Динвідді (21), Джордан (15 + 17 підборів), Муса (9), Нваба (2), Клекстон (0).

Фінікс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Фінікс: Рубіо (21 + 10 передач), Букер (21 + 9 передач + 5 втрат), Бейнс (20), Шарич (18 + 7 підбирань), Убре (1) – старт; Камінські (16 + 9 підбирань), К. Джонсон (11), Т. Джонсон (4), Бріджес (3).

Лейкерс: Девіс (24 + 12 підбирань), Джеймс (19 + 7 підбирань + 11 передач), Грін (14), Макгі (11), Бредлі (8) – старт; Кузма (23), Ховард (12 + 9 підбирань), Рондо (5 + 7 передач), Кук (3), Карузо (2), Колдуелл-Поуп (2).

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24 25:25, 35:21, 26:29)

Сакраменто: Хілд (20), Б'єліца (19 + 12 підборів), Барнс (16), Холмс (11 + 10 підборів), Джозеф (3) – старт; Богданович (25 + 10 передач), Феррелл (9), Джайлз (2), Дедмон (2), Аріза (0).

Портленд: Ліллард (27 + 5 втрат), Макколлум (24), Уайтсайд (17 + 7 підбирань), Бейзмор (12), Хезоня (2) – старт; Трент (6), Саймонс (5), Лабіссьєр (3), Толівер (3), Літтл (0), Браун (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда українця Леня видала супердраматичний матч у НБА.

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Тема
НБА
Особи
Святослав Михайлюк Олексій Лень
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Блин, достали! Украинець Лень, украинець Лень... Вы бы ему уже паспорт выдали с фамилией Украинецьлень, чтоб не заморачиваться))))
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