Українець Лень провів ефектний матч у НБА

Український центровий "Атланти" Олексій Лень видав приголомшливий матч у НБА. Баскетболіст збірної України допоміг своїй команді обіграти "Філадельфію" 123:121.

Лень провів на майданчику 13 хвилин, за які поповнив скарбничку своєї команди на дев'ять очок, а також здійснив шість підбирань. Український центровий реалізував чотири з шести двоочкових, а також один з трьох штрафних. Після єдиною далекої атаки м'яч так і не досяг мети.

Олексій Лень

Новини Українці Лень і Михайлюк провели чергові матчі в НБА

Також українець під час однієї з атак відправив у нокдаун гравця суперника, який ледь не спровокував бійку на майданчику.

Ще один українець, вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк також взяв участь в матчі НБА за "Лейкерс", які поступилися "Юті" 113:95. Наш баскетболіст провів на майданчику провів трохи більше шести хвилин, за які намагався по одному разу атакувати кільце суперника з ближнього і далекої відстані, однак безрезультатно. Михайлюк записав до свого активу лише один асист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Олексій Лень зіграв 21 хвилину за "Атланту" в матчі НБА проти "Мілуокі". Наш спортсмен був одним з найрезультативніших у своїй команді, проте не зумів допомогти їй перемогти.

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