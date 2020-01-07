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7 січня • оновлено в 10:35
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/ Баскетбол

Українець Лень показав видовищну гру в НБА

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Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень не зміг допомогти своїй команді здобути домашню перемогу в матчі НБА проти "Денвера" – 115:123.

Наш центровий провів на паркеті трохи більше 21 хвилини. За цей час йому вдалося набрати 10 очок (2/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 6/10 штрафних), 1 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення при 5 фолах.

Олексій Лень проти Ніколи Йокіча

Олексій Лень проти Ніколи Йокіча

Ця поразка стала для "Атланти" вже 29-ю в регулярному сезоні. Команда Леня займає останнє місце у Східній конференції з найнижчим відсотком перемог у лізі.

"Атланта" – "Денвер" 115: 123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

"Атланта": Хантер (16), Коллінз (17), Фернандес (2), Хертер (22 + 8 підбирань), Янг (29 + передач) – старт; Лень (10), Реддіш (7), Картер (0), Джонс (4), Бембрі (2), Годвін (3), Креб (3).

"Денвер": Бартон (28 + 9 підбирань), Міллсеп (2), Йокіч (47 + 8 підбирань), Харріс (4), Мюррей (16 + 8 передач) – старт; Портер (4), Грант (6), Морріс (14), Пламлі (2).

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Місце
США
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