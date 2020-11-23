Українець Лень підпише контракт з чемпіонами НБА-2019 – ЗМІ

Український центровий Олексій Лень, який зараз є вільним агентом, домовився про контракт з чемпіонами НБА 2019 року "Торонто Репторс".

Як повідомляє видання ESPN, наш баскетболіст підпише річну угоду з новою командою, за умовами якої він отримає 2,3 млн доларів. Раніше канадський клуб обміняв двох основних центрових Марка Газоля і Сержа Ібаку та взяв на їхнє місце Арона Бейнса.

Лень потрапив у НБА за підсумками драфту 2013 року. Його вибрав "Фінікс Санз" під п'ятим номером у першому раунді. Він захищав кольори цієї команди протягом п'яти років, після чого перейшов в "Атланту Хокс" влітку 2018-го, а другу половину сезону 2019/20 Олексій провів у "Сакраменто Кінгз".

Всього наш співвітчизник взяв участь у 467 матчах НБА, в середньому набираючи 8 очок, 6,3 підбирань і 1 блок-шот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Детройт Пістонс" продовжили контракт з українцем Святославом Михайлюком.