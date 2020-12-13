Українець Лень переможно дебютував за новий клуб НБА

Український центровий Олексій Лень, який у міжсезоння підписав контракт із чемпіонами НБА 2019 року "Торонто Репторс", дебютував за новий клуб. Зустріч проти "Шарлотт" завершилася перемогою 111:100.

Баскетболіст збірної України за вісім із половиною хвилин, проведених на майданчику, набрав три очки, закинувши три із шести штрафних. Крім того, 27-річний уродженець Антрацита зібрав три підбирання, зробив два перехоплення й поставив один блокшот. У пасиві українця чотири фоли й одна втрата.

Усього наш співвітчизник узяв участь у 467 матчах НБА, у середньому набираючи 8 очок, 6,3 підбирань і 1 блокшот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Детройт Пістонс" продовжили контракт з українцем Святославом Михайлюком.