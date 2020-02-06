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7 лютого • оновлено в 09:34
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/ Баскетбол

Українець Лень переходить у нову команду НБА

2.1т
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Український центровий "Атланти Хокс" Олексій Лень незабаром завершить перехід у "Сакраменто Кінгз" в рамках обміну, про який напередодні домовилися команди.

Як повідомив журналіст ESPN Едріан Войнаровськи у Twitter, Джабарі Паркер та Олексій Лень перейдуть у "Сакраменто", а "Атланта" поповнить склад Деуейном Дедмоном, який вже виступав за команду з 2017 по 2019 рік, і зможуть вибрати двох додаткових гравціву другому раунді драфту НБА.

Олексій Лень

Олексій Лень

У нинішньому сезоні Лень взяв участь у 40 матчах, проводячи на майданчику в середньому 18,6 хвилин, набираючи 8,7 очок, 5,8 підбирань і 1,1 передач. Українець став гравцем "Хокс" у 2018 році.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з останніх матчів для Олексія Леня в майці "Атланти" став домашній переможний поєдинок проти "Кліпперс".

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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