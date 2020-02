Українець Лень переходить у нову команду НБА

Український центровий "Атланти Хокс" Олексій Лень незабаром завершить перехід у "Сакраменто Кінгз" в рамках обміну, про який напередодні домовилися команди.

Як повідомив журналіст ESPN Едріан Войнаровськи у Twitter, Джабарі Паркер та Олексій Лень перейдуть у "Сакраменто", а "Атланта" поповнить склад Деуейном Дедмоном, який вже виступав за команду з 2017 по 2019 рік, і зможуть вибрати двох додаткових гравціву другому раунді драфту НБА.

