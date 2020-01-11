Українець Лень оформив другий дабл-дабл у НБА поспіль

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень оформив дабл-дабл у другому матчі поспіль, але це не допомогло його команді перемогти "Вашингтон" у поєдинку регулярного сезону НБА – 101:111.

Українець провів на майданчику 24 хвилини, зумівши набрати 10 очок (5/9 двоочкових, 0/2 штрафних), 14 підбирань і 1 блок-шот при 3 втратах і 3 фолах. Цей дабл-дабл став для нього сьомим у нинішньому розіграші НБА.

Олексій Лень (зліва)

Ця поразка є третьою для "Атланти" поспіль і 31-ю в сезоні. Команда продовжує займати останнє місце у Східній конференції з найгіршим відсотком перемог у лізі.

"Вашингтон" – "Атланта" 111: 101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)

"Вашингтон": Макрей (29 + 8 підбирань + 6 передач), Маінмі (12 + 8 підбирань), Пейтон (11), Томас (5), Бонга (3) – старт; Браун (18 + 10 підборів), Бертанс (14 + 7 підбирань), Сміт (10 + 9 передач), Пасічник (6), Скофілд (3).

"Атланта": Янг (19 + 7 передач + 6 втрат), Хертер (16), Коллінз (15 + 15 підбирань + 4 блок-шота), Хантер (13), Реддіш (9 + 8 підбирань) – старт; Гудвін (14), Лень (10 + 14 підборів), Бембро (5), Креб (0), Картер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Лень оформив дабл-дабл в матчі регулярного сезону НБА проти "Х'юстона".

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