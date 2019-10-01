Українець Лень назвав свою мету на сезон в НБА

Український центровий "Атланта Хоукс" Олексія Лень виступив на медіадні команди і поділився очікуваннями від сезону НБА 2019/20.

"Я з великим ентузіазмом починаю новий сезон. Я відчуваю себе більш комфортно. Я вже знаю свою роль, налагодив комунікацію з тренером. Тренер сказав мені робити те ж, що і в минулому сезоні, але з деякими доповненнями. Розвиток моєї гри схоже на будівельні блоки, які складаються в одну конструкцію", - цитує баскетболіста збірної України basket.com.ua.

Українець зізнався, що збирається додати в своїй арсенал в цьому році.

"У минулому сезоні я працював над триочковим кидком. Я збираюся покращувати цей аспект гри. Моя мета на сезон - підкорити позначку 40% реалізації триочкових. Крім того, я працюю над веденням м'яча. Я хочу комфортніше відчувати себе по час дриблінгу. Я хочу стати ще більш яскраво вираженими "розтягуючим" п'ятим номером. Якщо ти вмієш кидати, то повинен також добре контролювати м'яч. Я хочу додати в свій арсенал якісне ведення м'яча", - підсумував Лень.

Новини Украинец Лэнь хочет стать самым прогрессирующим игроком НБА

Нагадаємо, що нині в НБА виступають два баскетболіста з України. Святослав Михайлюк грає за "Детройт Пістонс", а Олексій Лень – за "Атланта Хокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка українського баскетболу, гравець клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк прибувши в Україну відвідав рідні Черкаси.

Атакуючий захисник побував в школі "Черкаських Мавп", заснованої Михайлом Бродським, де зустрівся з молодими баскетболістами. Михайлюк прочитав їм мотивуючу лекцію, а також відповів на найрізноманітніші питання.

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