Українець Лень допоміг новій команді зробити камбек у передсезонному матчі НБА

Український центровий "Торонто Репторс" Олексій Лень взяв участь у камбеку своєї команди в передсезонному матчі НБА проти "Шарлотт Хорнетс", який закінчився з рахунком 112:109.

Наш співвітчизник вийшов на майданчик з лави запасних і провів на паркеті трохи менше 12 хвилин. Лень набрав 4 очки (2/2 двоочкових, 0/1 штрафних), 3 підбирання (2 в атаці) при 1 втраті і 2 персональних зауваженнях.

Свій останній передсезонний поєдинок нова команда Олексія проведе 18 грудня проти "Маямі Хіт". Регулярний сезон НБА для "Торонто" почнеться із зустрічі з "Новим Орлеаном" 23 грудня.

"Шарлотт" – "Торонто" – 109:112 (30:22, 30:35, 27:28, 22:27)

"Шарлотт": Розір (15), Хейуорд (14 + 6 передач), Грем (13 + 6 передач), Коді Зеллер (10), Пі Джей Вашингтон (9) – старт; Джейла МакДеніелс (15), ламелей Болл (12), Коді Мартін (6), Бійомбо (5), Нік Річардс (4), Калеб Мартін (2), Майлс Бріджес (2), Монк (2), Кері, Снід, Дарлінг

"Торонто": ВанВліт (23), Сіака (12), Норман Пауелл (9), Енунобі (4), Бейнс (4) – старт; Флінн (17 – 5 втрат), Теренс Девіс (14), Бембро (9), Лень (4), Елленсон (4), Бріссетт (3), Ватанабе (3), Метт Томас (2), Стенлі Джонсон (2) , Елайза Джонсон (1), Буше (1 + 8 підбирань), Джейла Харріс, Пол Уотсон

Нагадаємо, що свою професійну кар'єру Лень почав у "Дніпрі", ставши одним з лідерів дублюючого складу. У 2011 році він переїхав у Меріленд, де успішно виступав за місцевий коледж.

Олексій Лень перед матчем

У 2013-му він виставив свою кандидатуру на драфт і був обраний під п'ятим номером у першому раунді командою "Фінікс Санз". Провівши п'ять сезонів в її складі, Олексій впродовж півтора років грав за "Атланту Хокс", після чого в другій половині НБА 2019/20 перейшов у "Сакраменто Кінгз". Матч проти "Шарлотт" став для нього другим за "Торонто".

Олексій Лень кинув з-під кільця

Олексій Лень виконує штрафний кидок

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму дебютному поєдинку за нову команду Лень також вийшов на паркет з лави запасних і допоміг "Репторс" перемогти.