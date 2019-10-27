Українець Лень допоміг команді здобути перемогу в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, здобув перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації над "Орландо".

Зустріч завершилася з рахунком 103:99, а український баскетболіст провів на майданчику 19 хвилину. За цей час 26-річний уродженець Антрацита набрав 3 очки (0/2 двоочкових, 1/2 триочкових), зібрав 4 підбирання (все в захисті), зробив 1 блок і віддав 1 передачу. У пасиві нашого співвітчизника 2 втрати і 4 фоли.

"Атланта" - "Орландо" 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Атланта:Янг (39 + 7 підбирань + 9 передач - 5 втрат), Коллінс (9 + 12 підбирань + 4 блокшотов), Хантер (6), Реддіш (6), Лінь (3) - старт; Фернанду (4), Паркер (10), Джонс (4), Хертер (10), Картер (2), Тернер (1), Бембро (9 + 7 підбирань)

Орландо:Фурньє (23), Вучевіч (16 + 10 підборів), Огастін (14), Гордон (10 + 7 підбирань), Айзек (8 + 4 блокшотов) - старт; Аміну (1), Бамба (2), Фульц (12), Картер-Вільямс (5), Росс (8)

Ще один представник України Святослав Михайлюк, який грає за "Детройт", в програному поєдинку проти "Філадельфії" (111:117) участі не брав.

"Детройт" - "Філадельфія" 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

Детройт:Морріс (17), Драммонд (13 + 12 підбирань + 6 фолів), Фрейзер (6), Снелл (3), Браун (3) - старт; Вуд (11), мейкер (2), Роуз (31 - 6 втрат), Геллоуей (9), Кеннард (16)

Філадельфія:Харріс (29 + 7 підбирань), Хорфорд (23 + 9 підбирань), Сіммонс (13 + 10 передач + 7 перехоплень - 5 втрат), Річардсон (10), Тибулл (0) - старт; Скотт (17), Енніс (9), О'куїнн (2), Нето (4), Мілтон (10), Коркмаз (0)

Всі результати 27 жовтня

"Мілуокі" - "Майамі" 123:129 OT (33:29, 37:24, 23:29 28:39, 5:10)

"Нью Йорк" - "Бостон" 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

"Клівленд" - "Індіана" 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

"Х'юстон" - "Нью-Орлеан" 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

"Чикаго" - "Торонто" 84:108 (23:24 17:24, 22:36 22:24)

"Сан Антоніо" - "Вашингтон" 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

"Фінікс" - "Кліпперс" 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)

"Юта" - "Сакраменто" 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

Новини Українець Лень результативно стартував у новому сезоні НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, стартовий день нового сезону НБА відзначився драмою в матчі чинного чемпіона "Торонто".

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