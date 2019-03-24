Українець Лень допоміг команді здобути драматичну перемогу в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, здобув непросту перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації над "Філадельфією" - 129:127.

Український баскетболіст провів на майданчику 21 хвилину і за цей час набрав 14 очок, забивши 5 з 8 двоочкових, 1 з 5 триочкових і один штрафний кидок.

Також в активі нашого співвітчизника 4 підбирання (2 в нападі), одна результативна передача і один блок-шот.

Доля зустрічі драматично вирішилася на останніх секундах, коли гравець "Атланти" Трей Янг забив переможний кидок за 0,1 секунди до фінальної сирени.

Атланта – Філадельфія 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27)

А: Янг (32 + 11 передач - 6 втрат), Прінс (23), Дедмон (17 + 8 підбирань), Коллінс (13 + 9 підбирань), Хертер (7) - старт; Бембро (6), Картер (3), Лень (14), Адамс (5), Андерсон (6), Бейзмор (3)

Ф: Ембіід (27 + 12 підбирань), Батлер (25), Сіммонс (21 + 9 передач + 4 перехоплення), Редік (14), Харріс (13 + 9 підбирань) - старт; Скотт (9 + 8 підбирань), Енніс (8), Мар'янович (5), МакКоннелл (5)

Новини Українець Лень встановив рекорд результативності в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США черговий матч в Лізі розвитку (Д-ліга) – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Баскетболіст збірної України, якого "Детройт" відправив у свій фарм-клуб Д-Ліги "Гранд Рапідс Драйв", зіграв в грі проти "Делавера" (135:144).

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