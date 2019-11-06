Українець Лень допоміг "Атланті" здобути яскраву перемогу в матчі НБА

Український баскетболіст, центровий "Атланти" Олексій Лень вийшов в стартовому складі в черговому матчі НБА проти "Сан-Антоніо", який його команда виграла з рахунком 108:100.

Олексій Лень в матчі "Атланта" - "Сан-Антоніо"

Українець провів на паркеті 14 хвилин, за цей час він набрав одне очко, зробив шість підборів і зробив один блок-шот. Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Трей Янг (29 очок).

"Атланта" перервала серію з трьох поразок поспіль і зараз займає восьме місце в Східній конференції.

Атланта – Сан-Антоніо 108:100 (22:21 22:24 26:33, 38:22)

Атланта: Янг (29 + 13 передач), Паркер (19 + 8 підбирань), Хантер (16 + 8 підбирань), Реддіш (12), Лень (1) – старт; Картер (7), Хертер (7), Бембро (7 + 5 втрат), Фернанду (4), Джонс (4), Уоллес (2).

Сан-Антоніо: Дерозал (22), Форбс (17), Олдрідж (14 + 4 блок-шота), Лайлс (8 + 12 підборів), Мюррей (3) – старт; Міллс (16), Гей (8), Уайт (5), Белінеллі (5), Пелтль (2), Уокер (0).

Новини Українець Михайлюк допоміг своїй команді перемогти в НБА

Клівленд – Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Клівленд: Секстон (21), Томпсон (19 + 13 підбирань), Лав (17 + 9 підбирань), Осман (12), Гарленд (4) – старт; Ненс (15), Кларксон (12), Найт (6), Деллаведова (4), Маккинні (3).

Бостон: Хейворд (39 + 7 підбирань + 8 передач), Уокер (25 + 8 підбирань), Тейтум (18 + 7 підбирань), Смарт (8), Тайс (5 + 9 підборів + 5 блок-шотів) – старт; Едвардс (13), Р. Вільямс (6), Уонамейкер (5), Грін (0), Г. Вільямс (0), Оджелей (0).

Шарлотт – Індіана 122: 120 OT (20.35, 37:29, 21:28 35:21, 9: 7)

Шарлотт: Розір (22), Бріджес (18), Вашингтон (16), Зеллер (7), Бейкон (0) – старт; Грем (35 + 6 передач), Бійомбо (15), Марв. Вільямс (5), Монк (4), Коді Мартін (0 + 11 підбирань).

Індіана: Уоррен (33), Брогдон (31 + 8 передач + 5 втрат), Лемб (18), Семпсон (7), Бітадзе (6 + 11 підбирань + 4 блок-шота) – старт; Макдермотт (8), А. Холідей (6), Макконнелл (6), Дж. Холідей (5), Ліф (0).

Оклахома-Сіті – Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (24), Пол (20 + 6 передач), Галлінарі (16), Адамс (11 + 11 підборів), Фергюсон (5) – старт; Бейзлі (10), Діалло (6), Шредер (5), Ноел (5), Мускау (0).

Орландо: Гордон (15 + 8 підбирань), Фульц (13), Айзек (13 + 10 підборів), Вучевіч (10 + 11 підборів), Фурньє (4) – старт; Огастін (13), Аміну (13), Бамба (7 + 7 підборів), Росс (6).

Чикаго – Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Чикаго: Лавін (26 + 7 підбирань + 7 передач), Портер (18), Картер (11 + 11 підборів), Саторанскі (7 + 6 передач), Маркканен (7) – старт; Уайт (18), Данн (9), Янг (8), Хатчінсон (5), Корнет (3), Арчідіаконо (0), Харрісон (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 10 підбирань + 11 передач), Девіс (15 + 7 підбирань), Макгі (10), Колдуелл-Поуп (8), Грін (7) – старт; Кук (17), Кузма (15), Карузо (7), Ховард (6), Деніелс (3), Дадлі (0).

Денвер – Майамі 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)

Денвер: Мюррей (21 + 5 втрат), Бартон (15 + 10 підборів), Міллсеп (10), Йокіч (9), Харріс (6) – старт; Грант (15), Морріс (11 + 8 передач), Пламлі (10 + 7 підбирань), Крейг (5), Портер (4), Бізлі (3), Вандербилт (0), Ернангомес (0).

Майамі: Батлер (16 + 7 підбирань), Нанн (11), Уинслоу (10), Ленард (10), Адебайо (6 + 11 підборів) – старт; Олінік (13 + 7 підбирань), Драгіч (9 + 7 передач), Джонс (8), Робінсон (2), Хірро (2), Сілва (2), Джонсон (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Святослав Михайлюк провів рекордний в новому сезоні матч в НБА.

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