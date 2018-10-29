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/Баскетбол

Українець допоміг перемогти "Барселоні"

1.5тЧитати матеріал російською

Центровий збірної України Артем Пустовий, який виступає за іспанську "Барселону", допоміг своєму клубу в чемпіонаті країни здобути важку перемогу в овертаймі над бадалонським "Ховентудом" — 94:92.

Український баскетболіст провів на майданчику майже 18 хвилин і за цей час набрав 11 очок, реалізувавши 5 із 7 двоочкових кидків і вразивши кільце один раз зі штрафного. Крім цього, Пустовий зробив 1 блокшот і 1 підбирання.

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Українець допоміг перемогти "Барселоні"

Разом із мадридським "Реалом" після шести матчів "Барселона" очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, божевільний данк у виконанні центрового збірної України Артема Пустового в дебютному матчі за "Барселону" приголомшив іспанських уболівальників.

Особа
Артем Пустовий
Об'єкт
збірна України з баскетболу
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