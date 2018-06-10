Україна здобула розгромну перемогу на КС з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 провела свій третій матч на Кубку світу-2018 , які в ці дні приймає столиця Філіппін Маніла. "Жовто-сині", в складі Станіслава Тимофієнко, Олександра Кольченко, Максима Закурдаев і Дмитра Ліповцева, обіграли команду Хорватії - 22:11.

Обидві команди з перших хвилин демонстрували позиційний баскетбол, з великою кількістю боротьби.

На 2-й хвилині Україна допустила декілька помилок, дозволивши Хорватії вийти вперед 3: 1.

На 4-й хвилині шикарний двухочковий Тимофієнко знову повернув рівновагу в гру, а після дальнього кидка Зкурдаева Україна повела 7: 5. Збірній Хорватії довелося терміново брати таймаут.

"Картаті" не встигали за нашими хлопцями, раз по раз набираючи фоли. Тимофієнко просто розривав суперників під кільцем, явно перевершуючи їх в класі. До середини матчу "двушки" Ліповцева і Закурдаєва зробили рахунок 14: 5 в нашу користь.

У кінцівці "синьо-жовті" впевнено контролювали м'яч, не давши опонентам надію на перемогу.

Згідно з правилами баскетболу 3х3 за звичайне потрапляння і за штрафний кидок дають 1 очко, за попадання з-за дуги - 2 очка. Матч триває 10 хвилин чистого часу.

Новини Україна потрапила в топ рейтингу баскетболу 3х3

Нагадаємо, що двома днями раніше підопічні Олега Юшкіна переграли представників Нігерії - 22:11 а потім драматично поступилися латишам - 18:21.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на юнацькій Олімпіаді-2018 виступлять збірні України з баскетболу 3х3.