Україна за скандального суддівства програла в 1/4 фіналу КМ з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Словенії в чвертьфіналі чоловічого Кубка світу, який приймає столиця Філіппін Маніла. "Жовто-сині", в складі яких честь України на першості планети боронили Олександр Кольченко, Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв і Дмитро Липовцев, за скандального суддівства програли - 15:21.

Новини Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють на юнацькій Олімпіаді

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FIBA

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FIBA

Підопічні Олега Юшкіна активно почали поєдинок, запропонувавши супернику інтенсивний баскетбол. На перших хвилинах команди обмінялися влучними дальніми спробами, не відпускаючи один одного у відрив.

До середини періоду словенцям вдався неймовірний точний кидок з-за дуги на останній секунді володіння м'ячем, що дало балканцям четирехочковое перевага в рахунку. Українці тут же відповіли забитими м'ячами від Кольченка та Тимофеєнка, після чого на майданчику почалися справжні гойдалки.

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FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

За чотири хвилини до кінця основного часу в пасиві українців був перебір фолів. При цьому нашим вдалося зрівняти рахунок, зробивши його 12:12. У ці секунди на майданчику почалася справжня Заруба. Причому словенці почали відверто провокувати українців.

За півтори хвилини до фінальної сирени "жовто-сині" були покарані неспортивних фолом, хоча баскетболіст збірної Словенії сам знайшов контакт з Олександром Кольченком.

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FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

На останній хвилині гри судді знову з незрозумілих причин віддали балканської збірної право виконати штрафні кидки, завдяки яким наші суперники поставили крапку в поєдинку.

Таким чином, українці завершили свої виступи на світовій першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна потрапила в топ рейтингу по баскетболу 3х3.