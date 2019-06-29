Україна з перемоги стартувала у кваліфікації Євробаскету 3х3

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину (20:14) в першому матчі в Києві на кваліфікації до чемпіонату Європи 3х3.

Україні зі стартових хвилин матчу захопили ініціативу та без жодних проблем обіграли своїх суперників.

Відкрив лік набраним балам у грі Олександр Сізов: спочатку форвард закинув одноочкову спробу, а після цього додав з-за дуги. Збірна Боснії та Герцоговини перші бали набрала лише у середині другої хвилини гри. Після цього українці ще більше розвинули перевагу та зняли питання щодо переможця у грі.

Добре проявив себе сьогодні одноклубник Сізова у минулому сезоні – Максим Закурдаєв, який спочатку реалізував ефектний кидок після проходу, а після цього ще додав дві поспіль влучні дальні спроби.

Нагадаємо, що для чоловічої збірної, як і для жіночої, цей відбір носить тренувальний характер, адже місце у фінальній стадії Чемпіонату Європи наша команда забезпечила собі ще раніше.

Кваліфікаця до Чемпіонату Європи

Київ, Україна

29 червня

Україна - Боснія та Герцоговина - 20:14

Як повідомляв OBOZREVATEL, українки виграли в Києві групу в кваліфікації до Євробаскету 3х3.

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