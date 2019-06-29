ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Україна з перемоги стартувала у кваліфікації Євробаскету 3х3

676Читати матеріал російською

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину (20:14) в першому матчі в Києві на кваліфікації до чемпіонату Європи 3х3.

Україна з перемоги стартувала у кваліфікації Євробаскету 3х3

Україні зі стартових хвилин матчу захопили ініціативу та без жодних проблем обіграли своїх суперників.

Відкрив лік набраним балам у грі Олександр Сізов: спочатку форвард закинув одноочкову спробу, а після цього додав з-за дуги. Збірна Боснії та Герцоговини перші бали набрала лише у середині другої хвилини гри. Після цього українці ще більше розвинули перевагу та зняли питання щодо переможця у грі.

Добре проявив себе сьогодні одноклубник Сізова у минулому сезоні – Максим Закурдаєв, який спочатку реалізував ефектний кидок після проходу, а після цього ще додав дві поспіль влучні дальні спроби.

Новини
Збірну України 3х3 "вбили" судді на Європейських іграх

Нагадаємо, що для чоловічої збірної, як і для жіночої, цей відбір носить тренувальний характер, адже місце у фінальній стадії Чемпіонату Європи наша команда забезпечила собі ще раніше.

Кваліфікаця до Чемпіонату Європи

Київ, Україна

29 червня

Україна - Боснія та Герцоговина - 20:14

Україна з перемоги стартувала у кваліфікації Євробаскету 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, українки виграли в Києві групу в кваліфікації до Євробаскету 3х3.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel