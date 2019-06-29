Україна – Великобританія: онлайн-відеотрансляція матчу жіночого Євробаскета-2019

На чемпіонаті Європи з баскетболу в неділю, 30 червня, жіноча збірна України проведе вирішальний для себе матч групового етапу.

Підопічні Горана Бошковича битимуться з Великобританією в поєдинку, в якому "жовто-синіх" влаштує тільки перемога. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Великобританія. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

жіноча збірна України з баскетболу FIBA

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Підтримати українських дівчат можна буде біля екранів телевізорів і електронних девайсів.

Пряму трансляцію зі столиці Латвії проведе телеканал XSPORT, де показ буде супроводжувати аналітична студія.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Фаворитами гри вважаються британки. Ставки на перемогу наших суперниць в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,67.

Нічия оцінюється котируванням 14,00. А показники на успіх української збірної досягають рівня 2,27.

жіноча збірна України з баскетболу FIBA

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Конде, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Ганна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Нілі, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець.

Великобританія: Моллі Кембел, Шеріден Грін, Шантель Хенді, Дженіс Монакан, Карлі Самуельсон, Хелен Сімпсон, Стефані Коллінз, Джорджія Джонс, Джоана Лідхем-Уорнер, Рейчел Вандервал, Ханна Шоу, Темі Фагбенле.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олеся Малашенко, форвард збірної України:

– Нам зараз все одно, з другого або третього місця проходити далі. Ми ні в якому разі не опустили руки. Адже ми приїхали грати за свою країну. Але так виходить, що вже на другому чемпіонаті Європи щось не складається і складно це пояснити. Може, це від величезного бажання перемогти. Запевняю вас, ми будемо битися до останнього, а там вже як вийде.

жіноча збірна України з баскетболу FIBA

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила вражаючий рекорд на Євробаскеті-2019.

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