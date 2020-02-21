Україна – Угорщина: купити квитки на матч відбору Євробаскету-2021

Чоловіча збірна України з баскетболу в неділю, 23 лютого, проведе перший домашній матч у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.
Команда Айнарса Багатскіса, яка у стартовій грі кваліфікації обіграла на виїзді австрійців, у палаці спорту "Юність" в Запоріжжі битиметься з суперниками з Угорщини.
збірна України з баскетболу
ФІБА
Всі бажаючі зможуть підтримати "жовто-синіх" на трибунах арени. Придбати квитки на матч Україна – Угорщина можна в касах палацу спорту і на сайті esport.in.ua. Організатори готують для глядачів розважальну програму. Крім того, в українській збірній з теплотою згадують запорізьких фанатів, і сподіваються на їх підтримку в грі з Австрією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс позитивно оцінив гру своїх підопічних у поєдинку проти Австрії.
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