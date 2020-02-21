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21 лютого • оновлено в 23:55
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Україна – Угорщина: купити квитки на матч відбору Євробаскету-2021

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Чоловіча збірна України з баскетболу в неділю, 23 лютого, проведе перший домашній матч у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.

Команда Айнарса Багатскіса, яка у стартовій грі кваліфікації обіграла на виїзді австрійців, у палаці спорту "Юність" в Запоріжжі битиметься з суперниками з Угорщини.

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збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФІБА

Всі бажаючі зможуть підтримати "жовто-синіх" на трибунах арени. Придбати квитки на матч Україна – Угорщина можна в касах палацу спорту і на сайті esport.in.ua. Організатори готують для глядачів розважальну програму. Крім того, в українській збірній з теплотою згадують запорізьких фанатів, і сподіваються на їх підтримку в грі з Австрією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс позитивно оцінив гру своїх підопічних у поєдинку проти Австрії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з баскетболу
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