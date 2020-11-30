Україна у відборі Євробаскету-2022: турнірна таблиця після четвертого туру

Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 завдяки перемозі над Австрією і закінчила четвертий тур відбіркового турніру на другому місці в таблиці.

На рахунку нашої команди дві перемоги при двох поразках. Різниця очок становить +2 – 291 закинуто і 286 пропущено.

Таблиця відбору Євробаскету-2022 після чотирьох турів FIBA

Наступний поєдинок Україна проведе 18 лютого 2021 року проти Угорщини, яка виграла обидва матчі на старті відбору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наша збірна була сильнішою за Австрію в першому турі, закінчивши виїзну зустріч у Граці з рахунком 73:88. У другій грі відбору наші співвітчизники драматично програли угорцям, пропустивши вирішальні очки за 0,2 секунди до фінальної сирени.

Третій поєдинок проти Словенії, яка є чинним чемпіоном Європи, закінчився поразкою для підопічних Айнарса Багатскіса.