Україна у відборі Євробаскету-2022: турнірна таблиця після четвертого туру

Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 завдяки перемозі над Австрією і закінчила четвертий тур відбіркового турніру на другому місці в таблиці.

На рахунку нашої команди дві перемоги при двох поразках. Різниця очок становить +2 – 291 закинуто і 286 пропущено.

Наступний поєдинок Україна проведе 18 лютого 2021 року проти Угорщини, яка виграла обидва матчі на старті відбору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наша збірна була сильнішою за Австрію в першому турі, закінчивши виїзну зустріч у Граці з рахунком 73:88. У другій грі відбору наші співвітчизники драматично програли угорцям, пропустивши вирішальні очки за 0,2 секунди до фінальної сирени.

Третій поєдинок проти Словенії, яка є чинним чемпіоном Європи, закінчився поразкою для підопічних Айнарса Багатскіса.