ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Україна програла в чвертьфіналі ЧС з баскетболу 3х3

Читати матеріал російською

Збірна України з баскетболу 3х3 у складі Антона Давидюка, Олександра Сизова, Станіслава Тимофієнка і Максима Закурдаєва програла Латвії в 1/4 фіналу чемпіонату світу і вилетіла з турніру.

Зустріч в Нідерландах завершилася з рахунком 21:7.

Матч почався для українців невдало. Вже на третій хвилині ми "горіли" - 0:8. Грамотно комбінуючи і точно "поливаючи" дальніми кидками, збірна Латвії не залишила нам жодного шансу. На п'ятій хвилині рахунок був уже 15:3 на користь латишів і доля зустрічі була вирішена.

Новини
Українки розгромною перемогою завершили ЧС із баскетболу 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Олега Юшкіна подолали груповий раунд і виграли три з чотирьох матчу, вийшли в плей-офф з першого місця. Наші суперники латиші, які посіяні під 12 номером, у своїй групі посіли друге місце, перемігши Австралію, Японію та Бразилію і поступившись команді Польщі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Эээээээ нет,шароварники...ПОЗОРНО ПРОИГРАЛА!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel