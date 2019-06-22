Україна програла в чвертьфіналі ЧС з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3 у складі Антона Давидюка, Олександра Сизова, Станіслава Тимофієнка і Максима Закурдаєва програла Латвії в 1/4 фіналу чемпіонату світу і вилетіла з турніру.

Зустріч в Нідерландах завершилася з рахунком 21:7.

Матч почався для українців невдало. Вже на третій хвилині ми "горіли" - 0:8. Грамотно комбінуючи і точно "поливаючи" дальніми кидками, збірна Латвії не залишила нам жодного шансу. На п'ятій хвилині рахунок був уже 15:3 на користь латишів і доля зустрічі була вирішена.

Новини Українки розгромною перемогою завершили ЧС із баскетболу 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Олега Юшкіна подолали груповий раунд і виграли три з чотирьох матчу, вийшли в плей-офф з першого місця. Наші суперники латиші, які посіяні під 12 номером, у своїй групі посіли друге місце, перемігши Австралію, Японію та Бразилію і поступившись команді Польщі.

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