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Україна програла Іспанії на жіночому Євробаскеті-2019

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Жіноча збірна України з баскетболу з поразки стартувала на чемпіонаті Європи-2019, який із 27 червня по 7 липня проходить у Латвії та Сербії.

У 1-му турі українська команда програла чинним чемпіонкам Європи, іспанкам - 77:95.

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Початок поєдинку складався невдало для наших співвітчизниць. Повівши на старті 4:0, українки потім пропустили ривок суперниць 13:4. Наш тренер узяв таймаут, який суттєво допоміг команді.

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Українські баскетболістки заграли енергійніше, стали більше рухати м'яч по майданчику і поступово наздогнали опоненток. За 2:37 до кінця першої десятихвилинки два чудових паси Аліни Ягупової на Білоцерківську й Удоденко вивели команду вперед 17:15.

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

До 2-ї хвилини другої чверті Україна вела в рахунку, стримуючи настирливих іспанок, але потім наша оборона дала збій. Потужні піренейки грамотно користувалися нашими помилками, раз по раз набираючи очки з-за дуги. До середини тайму табло фіксувало 41:31 не в нашу користь.

Невеликий сплеск був перед 4-ю десятихвилинкою, коли Анна Ольховик забила два "трюльники" поспіль, але потім низка помилок нівелювала нашу спробу зрівняти рахунок.

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Іспанки захищалися дуже компактно не даючи нашим навіть озирнутися. Через це "синьо-жовті" часто здійснювали поспішні і безрезультатні дії. "Фурія Роха" продовжувала набирати обороти, і перед великою перервою ситуація для української дружини стала зовсім неприємною.

Ривок Іспанії продовжився і в третій чверті. Наставник "синьо-жовтих" намагався таймаутами переломити хід поєдинку, але зробити це не вдалося.

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Україна - Іспанія

Україна - Іспанія

ФІБА

Група А, 1-й тур

Україна - Іспанія 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)

Україна: Ягупова (38+6 підбирань +7 передач +7 втрат), Горобець, Ольховик (10), Науменко (6+6 підбирань), Удоденко (9+6 підбирань) - старт; Білоцерківська (9), Конде (2), Малашенко (2+3 передачі), Радулович (1), Яцковець, Волошина.

Іспанія: Палау (16+6 підбирань +7 передач), Крус (8+5 передач +4 перехоплення), Шаргай (31), Николлс (11+9 підбирань +4 передачі), Ндур (5+8 підбирань) - старт; Домінгес (10), Оувіна (2), Жиль (8), Касас (2), Абальде Діас, Пінья Толоса (2).

У другому турі групового етапу українки в п'ятницю, 28 червня, зіграють із представницями Латвії. Початок матчу о 18:30.

Україна програла Іспанії на жіночому Євробаскеті-2019

Нагадаємо, що команда Горана Бошковича в кваліфікації Євробаскету-2019 стала другою в групі "F" за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 із 6 матчів, і потрапила в число 6 кращих команд, що зайняли другі місця в своїх групах.

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Україна на жіночому Євробаскеті-2019: розклад матчів

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою серед усіх спортсменок у кваліфікації Євробаскету-2019. Лідер нашої національної команди набирала в середньому 32,2 очка за гру.

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
ЛатвіяРига
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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