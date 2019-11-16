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16 листопада • оновлено в 16:33
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Україна – Португалія: онлайн відео-трансляція матчу відбору Євробаскету-2021

1.2т
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У Харкові 17 листопада жіноча збірна України з баскетболу проведе другий матч відбору на чемпіонат Європи 2021 року.

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"Жовто-сині" на паркеті Палацу спорту "Локомотив" битимуться з лідером відбіркової групи командою Португалії. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Португалія. Початок – о 18:00.

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Україна – Португалія: анонс матчу відбору на жіночий Євробаскет, купити квитки

FIBA

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

Підтримати збірну України у першій для неї домашній грі відбору на континентальну першість можна буде не тільки на трибунах, а й біля екранів телевізорів і девайсів

Пряму трансляцію з Харкова проведе телеканал XSPORT. Крім того, поєдинок можна буде побачити на офіційному сайті Федерації баскетболу України, а також на YouTube-каналі Міжнародної федерації баскетболу.

FPB

FPB

збірна Португалії з баскетболу

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Віта Горобець, Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко, Владислава Волошина, Вікторія Конде, Ольга Сивакова, Аліна Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковець, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Вероніка Любінець.

Португалія: Інес Віана, Марсі Гонсалвеш, Марія Беттенкурт, Лавіна да Сілва, Жоана Соейро, Софія Сілва, Лаура Феррейра, Анна Родрігеш, Емелі Феррейра, Катаріна Матеуш, Марія Іванова-Костоурукова, Жозефін Феліпе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, головний тренер збірної України:

– Зараз поки дуже мало інформації про Португалію. Поки не можу розповісти про гру Португалії якісь деталі. Інна Кочубей зараз з цим розбирається, завтра ми будемо мати вже більше інформації. Будемо готуватися до кожного суперника. Обіцяю, що боротьба буде.

FPB

FPB

збірна Португалії з баскетболу

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Україна – Португалія: анонс матчу відбору на жіночий Євробаскет, купити квитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Аліна Ягупова стала кращим бомбардиром першого туру відбору до Євробаскету-2021.

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Харків
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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