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Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскета

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Федерація баскетболу України подала заявку на проведення у нашій країні фінальної стадії жіночого чемпіонату Європи 2021 року. Планується, що у разі перемоги, ігри першості пройдуть у Києві і Запоріжжі.

На сьогодні у Києві та Запоріжжі є необхідна баскетбольна і транспортна інфраструктура для організації турніру. Заявку України уже активно підтримала шведська федерація баскетболу, і частину групового турніру можуть зіграти у Стокгольмі.

Згідно формату турніру для проведення групової стадії достатньо двох арен, які відповідають усім вимогам Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), на кожній із них будуть змагатися по вісім команд (дві групи).

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Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскета

ФІБА

В Україні таким залом може стати нещодавно відреставрований ПС "Юність" у Запоріжжі, ще дві групи можуть зіграти у Стокгольмі. Змагання фінальної стадії (починаючи із 1/4 Фіналу) мають відбуватися у одному залі, який вміщує понад 5 000 місць, такою ареною може стати київський Палац спорту.

Основними конкурентами блакитно-жовтого альянсу є Іспанія і Франція, які на груповій стадії хочуть залучити також Бельгію і Португалію.

Рішення щодо організатора жіночого Євробаскета-2021 буде прийняте уже в червні нинішнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чоловічій першості Суперліги Парі-Матч стали відомі фіналісти плей-офф.

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Теги
жіноча збірна України з баскетболуФедерація баскетболу України
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Ferat Bey
Ferat Bey
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