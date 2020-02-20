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20 лютого • оновлено в 23:32
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Максим Богданов
Максим Богданов

Україна перемогою стартувала у відборі Євробаскету-2021

Україна перемогою стартувала у відборі Євробаскету-2021
Поєдинок відбувся у Граці
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Чоловіча збірна України з баскетболу обіграла команду Австрії в першому турі відбору на чемпіонат Європи 2021 року. Зустріч у Граці завершилася з рахунком 73:88.

Турнірне становище після 1-го туру

Турнірне становище після 1-го туру

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Початок вийшов не найлегшим для підопічних Айнарса Багатскіса. Австрійці точними кидками повели в рахунку 5:2. Збірна України намагалася загравати Артема Пустового, регулярно навантажуючи його в "фарбі". Ближче до кінцівки періоду ініціативу на себе взяв Олександр Липовий і його 5 очок поспіль дозволили синьо-жовтій команді вийти вперед 14:11.

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Продовжуючи домінувати під кільцем, грамотно розігруючи дабл-тіми і збираючи підбирання, Україна пішла на першу перерву, ведучи з рахунком 22:17.

У другій чверті наша команда продовжила цементувати оборону, змушуючи австрійців здійснювати поспішні і неточні триочкові. Липовий грав як справжній лідер, дальніми кидками зробивши рахунок 30:19 на нашу користь і примусивши австрійського наставника терміново брати таймаут.

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Незважаючи на рахунок, саме австрійці задавали темп у грі, періодично його піднімаючи і намагаючись переламати впевнений виступ нашої збірної, зробивши акцент на атаки з-за триочкової дуги.

Ближче до великої перерви в Австрії нарешті стали потрапляти "трюльники" і їй вдалося скоротити відставання (41:36), оформивши ривок 9:2.

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Останні атаки стали справжньою окрасою матчу. На кидок Липового, який замкнув ідеальний напад наших хлопців, гравці з Австрії відповіли крутим баззер-бітером зі своєї половини поля.

На другу половину українці вийшли під зав'язку накачаними від головного тренера, розірвавши опонента грою в атаці, здійснили ривок 9:2. Близнюк, Липовий і Пустозвонов за 3 хвилини до кінця вперше в поєдинку зробили перевагу українців 12-очковою.

Заключний відрізок пройшов у рівній боротьбі. Австрійці усіма силами намагалися вирвати перемогу, але щільна гра українських баскетболістів у захисті не дозволила їм цього зробити.

Відбір на Євробаскет-2021. Група F, 1-й тур

Австрія - Україна 73:88 (17:22, 22:22 9:20, 25:24)

Австрія: Вуйошевіч (14 + 4 передачі), Клепайш (13), Ланеггер (8), Хопфгартнер, Огунсіпе (6) - старт; Дувье (9 + 4 підбирання), Ламешіч (2), Мурат (2), Шрайнер (6), Гуттль, Матео, Трмаль (13).

Україна: Лукашов (7 + 8 передач + 4 втрати), Близнюк (11 + 7 підбирань), Крутоус (7), Петров (2), Пустовий (7 + 7 підборів) - старт; Герун (13), Липовий (16 + 5 підбирань), Пустозвонов (12), Бобров (11 + 4 втрати), Зотов (2 + 4 передачі).

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

Австрія - Україна

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Свій наступний поєдинок збірна України з баскетболу в рамках кваліфікації до Євробаскет-2021 проведе 23 лютого проти Угорщини. Початок матчу в запорізькому Палаці спорту "Юність" о 18:00.

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три найкращі команди з групи.

Вирішальна стадія пройде відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина в відборі на Євробаскет-2021.

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Австрія Грац
Тег
Збірна України з баскетболу
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