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Україна перемогла Білорусь у незвичайному баскетбольному матчі

2.2т Читати матеріал російською

Національна чоловіча збірна України з баскетболу в товариському матчі в Мінську перемогла команду Білорусі.

Україна перемогла Білорусь у незвичайному баскетбольному матчі

Перша з двох запланованих зустрічей пройшла в незвичайному форматі в п'ять чвертей і завершилася з рахунком 122: 112. У перших трьох десятихвилинках наші суперники лідирували в рахунку, проте в заключних двох українська команда зуміла зібратися і переломити хід поєдинку на свою користь.

122:112 - з таким рахунком закінчився товариський матч, в якому збірні зіграли одразу п'ять чвертей. В перших трьох десятихвилинках наші суперники лідирували у рахунку, проте в заключних двох українська команда зуміла зібратися та переломити хід поєдинку на свою користь.

Нагадаємо, що ці збори вітчизняної команди є підготовчими до зимових матчів відбору на Євробаскет-2021. Перше з трьох вікон розпочнеться 17 лютого та триватиме тиждень, наступні два відбудуться 23 листопада та 1 грудня 2020 і 15 та 23 лютого 2021 року.

Українки отримали суперників у відборі до Євробаскета-2021

Українська збірна потрапила в групу F, де буде боротися за путівку на чемпіонат Європи разом з Австрією, Угорщиною та добре знайомої Словенією.

Товариський матч

Мінськ

27 липня

Україна - Білорусь - 122: 112 (19:27, 23:26, 25:27, 31:15, 24:17)

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс анонсував запрошення до складу команди іноземця.

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