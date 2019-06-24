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Україна назвала склад на жіночий Євробаскет-2019

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Тренерський штаб жіночої збірної Украини з баскетболу на чолі з Гораном Бошковічем визначився зі списком гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи-2019.

До складу команди на турнірі, який пройде с 27 червня до 7 липня в Сербії та Латвії, увійшли 12 спортсменок.

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жіноча збірна України з баскетболу

жіноча збірна України з баскетболу

ФБУ

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРОБАСКЕТ-2019

Аріна Білоцерківська
Влада Волошина
Віта Горобець
Вікторія Кондусь
Олеся Малашенко
Людмила Науменко
Анна Ольховик
Олександра Радулович
Таїсія Удоденко
Міріам Уро-Ніле
Аліна Ягупова
Ольга Яцковець

Відзначимо, що на груповому етапі українки зіграють с чинним чемпіоном Іспанією, господарем турніру Латвією та Великобританією.

Розклад матчів Євробаскета-2019 за участю збірної України

27 червня. Україна – Іспанія (21:00)
28 червня. Латвія – Україна (18:30)
30 червня. Україна – Великобританія (13:00)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер жіночої збірної України Горан Бошковіч підбив підсумки підготовки до Євробаскету 2019 року.

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Тема
Євробаскет-2019
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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