Україна назвала склад на жіночий Євробаскет-2019

Тренерський штаб жіночої збірної Украини з баскетболу на чолі з Гораном Бошковічем визначився зі списком гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи-2019.

До складу команди на турнірі, який пройде с 27 червня до 7 липня в Сербії та Латвії, увійшли 12 спортсменок.

жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРОБАСКЕТ-2019



Аріна Білоцерківська

Влада Волошина

Віта Горобець

Вікторія Кондусь

Олеся Малашенко

Людмила Науменко

Анна Ольховик

Олександра Радулович

Таїсія Удоденко

Міріам Уро-Ніле

Аліна Ягупова

Ольга Яцковець

Відзначимо, що на груповому етапі українки зіграють с чинним чемпіоном Іспанією, господарем турніру Латвією та Великобританією.

Розклад матчів Євробаскета-2019 за участю збірної України

27 червня. Україна – Іспанія (21:00)

28 червня. Латвія – Україна (18:30)

30 червня. Україна – Великобританія (13:00)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер жіночої збірної України Горан Бошковіч підбив підсумки підготовки до Євробаскету 2019 року.

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