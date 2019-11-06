Україна назвала склад на старт відбору жіночого Євробаскету-2021

Новий наставник жіночої збірної України з баскетболу Срджан Радулович викликав 20 гравців для підготовки до ігор проти Бельгії (14 листопада) і Португалії (17 листопада) у відборі Євробаскету-2021.

Лідер збірної України Аліна Ягупова ФБУ

Захисники: Аліна Ягупова ( "Фенербахче", Туреччина), Олена Самбурська (без клубу), Віта Горобець ("Печ", Угорщина), Єлизавета Мітіна ("Інтерхім"), Юлія Мусієнко ("Інтерхім"), Наталя Цюбик ("Динамо "Київ), Владислава Волошина ("Київ-Баскет"), Вікторія Конде ("Київ-Баскет"), Оксана Фастова ("Динамо "Київ), Ольга Краєвська ("Київ-Баскет"), Ольга Сивакова ("Динамо" Київ);

Форварди: Людмила Науменко (без клубу), Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словаччина), Олена Бойко ("Інтерхім"), Христина Філевич ("Київ-Баскет"), Дарина Завидна ("Київ-Баскет");

Центрові: Вероніка Любінець ( "Київ-Баскет"), Тетяна Гаврильчик ("Рівне"), Міріам Уро-Нілі ("Со-Баскет", Франція), Оксана Пьянтак ("Динамо" Київ).

Новини Жіноча збірна України з баскетболу отримала нового тренера

У складі збірної не виявилося цілої групи досвідчених гравців, які створювали кістяк команди в останні роки – Анна Ольховик, Таїсія Удоденко, Аріна Білоцерківська, Олеся Малашенко та інші викликів не отримали.

Як повідомляє прес-служба ФБУ, збірна вже розпочала підготовку до матчів на базі МТА в Пущі-Водиці. Перший матч у відборі Євробаскету-2021 Україна зіграє проти Бельгії в Шарлеруа 14 листопада, а Португалію прийматиме трьома днями пізніше в Харкові.

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