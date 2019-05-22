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/Баскетбол

Україна назвала розширений склад на молодіжний Євробаскет-2019

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Збірна України віком до 20 років зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу (Дивізіон А), який з 13 по 21 липня проходитиме в Ізраїлі. Розпочне підготовку до молодіжної першості команда Валерія Плеханова 29 травня, коли збереться на перший тренувальний збір у Запоріжжі.

До розширеного складу команди потрапили 24 гравця:

Андрій Войналович, Вадим Козак, Дмитро Головчик, Віталій Шортский, Денис Клевзуник, Іван Міхєєв, Максим Дейна, Данило Хаблаков, Олег Бондаренко, Владислав Мельник, Богдан Лук’ян, Яків Титов, Андрій Грицак, Олександр Коваль, Ростислав Новицький, Данило Соколенко, Данііл Маляренко, Іссуф Санон, Євген Сорочан, Іван Чмиренко, Антон Логінов, Володимир Марковецький, Денис Бачурін, Юліан Ємець.

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Українки назвали розширену заявку на Євробаскет-2019

Головний тренер – Валерій Плеханов

Асистенти – Дмитро Болдаєв, Дмитро Забірченко

Україна назвала розширений склад на молодіжний Євробаскет-2019

План підготовки до ЄвроБаскету-2019 U-20:

29 травня – 13 червня. Навчально-тренувальний збір, Запоріжжя

13 – 19 червня. Навчально-тренувальний збір, Київ (МТА)

20 – 22 червня. Міжнародний турнір, Київ. Суперники – Словаччина, Грузія

23 – 29 червня. Навчально-тренувальний збір, Київ (МТА)

30 червня – 5 липня. Міжнародний турнір, Туреччина

9 – 11 липня. Навчально-тренувальний збір, Київ

13 – 21 липня. Чемпіонат Європи U-20, Ізраїль

В груповому раунді чемпіонату Європи збірна України зіграє проти команд Сербії, Італії та господарів змагань і діючих чемпіонів збірної Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча національна збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи.

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Тема
Євробаскет-2019
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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