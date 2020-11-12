Україна – Фінляндія: з'явився огляд матчу відбору на жіночий Євробаскет-2021

Максим Іншаков Баскетбол 19:45, 12.11.2020

Жіноча збірна України з баскетболу в чудовому стилі перемогла національну команду Фінляндії у 3-му турі відбору на Євро-2021 (84:66).

Зустріч в Португалії була організована в так званому "пузирi", заради безпеки у зв'язку з пандемією коронавiрусу.

Наші співвітчизниці лише в першій чверті дали можливість суперницям вийти вперед. Починаючи з другої чверті українки лідирували в матчі і здобули заслужену перемогу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими моментами цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер української збірної Срджан Радулович залишився задоволений результатом. Крім того, з'явився фоторепортаж з гри.

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Спорт Баскетбол

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