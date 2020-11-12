Українки впевнено обіграли Фінляндію у відборі на Євробаскет-2021

Жіноча збірна України з баскетболу здобула перемогу над командою Фінляндії в третьому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021.

У Португалії, яка приймає матчі ігрового дня в так званому міхурі, підопічні Срджана Радуловича були сильнішими за суперниць – 84:66.

Перша чверть вийшла нпростою для наших дівчат. Фінські баскетболістки несподівано дуже здорово захищалися і швидко переходили з оборони в атаку. Це трохи збентежило "жовто-синіх", які часто пропускали суперниць під кільце.

Проте завдяки триочковим Сіваковою нашим вдалося не відпустити збірну Суомі у відрив. Лідер українок Аліна Ягупова, незважаючи на опіку, вже за перші 10 хвилин набрала 8 очок, а до першої перерви підопічні Радуловича відставали на три пункти – 22:25.

А ось другу 10-хвилинку наші дівчата розпочали не лише з результативних атак, але й трьох блок-шотів. Це призвело до ривка 11:3 і лідерству української збірної. У ці хвилини Ягупова прекрасно проявила себе в підіграванні, віддавши кілька точних передач на Науменко.

Перед великою перервою Горобець реалізувала дальній кидок, що дозволило "жовто-синім" завершити чверть з "+11".

Зі стартом третього періоду Сівакова продовжила бомбардувати кільце Фінляндії, реалізував за хвилину два кидки з двох. Цей момент явно розслабив "жовто-синіх", які почали програвати підбір і змусили тренера взяти тайм-аут.

Хвилинна перерва не допомгла нашим дівчина прийти в себе. Раз по раз фінки пробиралися в трьохсекундну зону, зумівши скоротити відставання до дев'яти очок. Але триочковий Ягуповій на останній хвилині допоміг українкам повернути двозначне перевагу.

У вирішальній чверті наші дівчата просто вимкнули атаку фінів. Ті за 3,5 хвинили не змогли набрати жодного очка. Однак потім українки знову провалилися, давши суперницям можливість підійти на відстань 11 очок. Втім, своєчасний тайм-аут від Радуловича повернув все на свої місця, і гра завершилася перемогою українок.

Україна – Фінляндія 84:66 (25:25, 28:14, 20:17, 14:10)

Україна: Сівакова (16 + 5 підбирань + 4 передачі), Ягупова (22 + 12 підбирань + 10 передач + 3 перехоплення + 8 втрат), Горобець (13 + 8 підбирань + 4 втрати), Науменко (9 + 6 підборів + 3 перехоплення ), Любінець (19 + 6 підбирань + 6 блок-шотів) - старт; Бойко (5), Гозалова, Волошина.

Фінляндія: Лахтін (18), Холопайнен (11), Аарнио (10), Коскіміес (8 + 6 підборів), Туоміст (7), Айанен (6), Лехторанта (4), Калін (2), Укконен, Пеландер (0 + 6 підбирань), Рокканен, Сандвік (0 + 4 підбирання).

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