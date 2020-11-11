Україна – Фінляндія: анонс матчу відбору на жіночий Євробаскет-2021

Жіноча збірна України з баскетболу відновлює свої виступи у кваліфікації до чемпіонату Європи 2021 року.

Після восьмимісячної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу, команди зібралися в Португалії, де проведуть матчі другого вікна у так званому міхурі. Команда Срджана Радуловича в першій грі в четвер, 12 листопада, зіграє з представницями Фінляндії. Початок – о 17:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ФІНЛЯНДІЯ

Побачити матч можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT.

Крім того, ефір із Португалії проведе офіційний YouTube-канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

СКЛАДИ НА УКРАЇНА – ФІНЛЯНДІЯ

Україна: Горобець, Любінець, Мусієнко, Дацко, Мітіна, Сівакова, Гозалова, Бойко, Волошина, Дубнюк, Науменко, Ягупова.

Фінляндія: Арніо, Голопайнен, Калин, Коскіміес, Куєр, Лахтін, Лінда-Лотта Лехторанта, Роза Лехторанта, Оллілайнен, Пеландер, Рокканен, Сандвік, Туомісто, Айджанен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, головний тренер збірної України:

– Ми зібрали велику групу молодих гравців, значна частина дівчат ще ніколи не була в таборі національної команди. Дуже добре, що нам створили можливість пройти короткий підготовчий збір, скажімо так, із запасом. Іншого шляху фактично не було. Ще рік-два можна було пограти за рахунок ветеранів, але точно не більше, і чи дало б це кращий результат, не впевнений. Але ми точно втратили б це покоління гравців, які вже почали працювати в національній команді – хто торік, хто цього року.

Пекка Салмінен, головний тренер збірної Фінляндії:

– У це складно повірити, але в нас є перевага у фізичній підготовці. Це виявляється в тому, що ми часто швидші за наших суперників. Аналіз показав, що високим і фізично потужним командам складно з нами. Україна саме така. Це плюс. Мінус полягає в тому, що Аліна Ягупова – №2 в Європі. Вона наша найбільша проблема. Якщо в нас будуть хороші рішення і ми зможе набирати очки, коли її не буде на майданчику, ми зможемо чинити опір.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після двох зіграних матчів лідером квартету G є бельгійки, в активі яких дві перемоги. У нашої команди два очки й друге місце.

Зазначимо, що до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть переможці дев'яти груп і п'ять кращих команд серед тих, які посіли другі місця.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Євробаскет-2015. Кваліфікація

Фінляндія – Україна – 52:75 (17:19, 20:16, 11:20, 4:20)

Україна – Фінляндія – 83:49 (21:16, 21:13, 25:8, 16:12)

Євробаскет-2011. Кваліфікація

Фінляндія – Україна – 76:82 (18:20, 23:20, 12:18, 23:24)

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України назвала розширений склад на найближчі матчі відбору на Євробаскет-2022.