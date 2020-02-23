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23 лютого • оновлено в 20:13
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/ Баскетбол

Максим Богданов
Максим Богданов

Україна драматично програла у відборі Євробаскету-2021

2.8т
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Чоловіча збірна України з баскетболу за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилася команді Угорщини у другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2021 року

Поєдинок на арені переповненого ДС "Юність" пройшов у неділю, 23 лютого, і завершився з рахунком 60:62.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

У порівнянні з виїзним матчем проти Австрії в ростері української збірної не відбулося змін - поза заявкою залишилися В'ячеслав Кравцов, Іван Ткаченко та Ілля Сидоров.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

На старті зустрічі обидві команди грали в в'язкий позиційний баскетбол, жодного разу не набравши очки в швидких контратаках. Перші 8 хвилин гравці демонстрували вкрай низьку результативність, забивши 15 очок на двох.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

Австрійці не поступалися нашим співвітчизникам в габаритах, тому ми не домінували в фарбі, хоча продовжували будувати гру через своїх великих.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

У другій десятихвилинці угорці почали грати більш агресивно, за рахунок індивідуальної майстерності намагаючись переламати хід зустрічі. Гравці збірної України періодично не встигали за своїми візаві, зупиняючи їх лише фолами. В атаці виконував соло В'ячеслав Бобров, "стріляючи" і триочковими, і розігруючи алей-упи, і працюючи 5-м номером під кільцем.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

У третій чверті ситуація на паркеті практично не змінилася. Збірна України на кілька очок виривалася вперед, але гості майже відразу ж нівелювали всю перевагу.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

Угорські баскетболісти дуже погано реалізовували штрафні кидки (10/17), чим вдало користувалися "синьо-жовті".

Перед четвертою чвертю рахунок був 48:47 на нашу користь, і заключний відрізок став справжньою грою нервів. На паркеті були "гойдалки", коли різниця в рахунку змінювалася то в одну, то в іншу сторону. На 5-й хвилині рахунок був рівним - 54:54.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

У час, що залишився, баскетболісти з України мали безліч прекрасних можливостей забити м'яч, але круглий вперто не ліз в чуже кільце. Замість цього, "трійка" прилетіла в наше.

Останні дві хвилини стали справжньою грою нервів, де Артем Пустовий за 4 секунди двома кидками з лінії штрафних, здавалося, перевів гру в овертайм - 60:60. Але у угорського гравця залишалося 4 секунди на атаку, за які він встиг виконати результативний кидок.

Свій наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 27 листопада на виїзді проти Словенії.

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

Україна - Угорщина

Україна - Угорщина

ФІБА

Новини
"Гноми проти гігантів": австрійська преса визнала перевагу українських баскетболістів

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з баскетболу
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это плата за санжари! с таким отношением к своему народу везде будет позор!
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