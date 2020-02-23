Україна драматично програла у відборі Євробаскету-2021

Чоловіча збірна України з баскетболу за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилася команді Угорщини у другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2021 року
Поєдинок на арені переповненого ДС "Юність" пройшов у неділю, 23 лютого, і завершився з рахунком 60:62.
Україна - Угорщина
ФІБА
У порівнянні з виїзним матчем проти Австрії в ростері української збірної не відбулося змін - поза заявкою залишилися В'ячеслав Кравцов, Іван Ткаченко та Ілля Сидоров.
Україна - Угорщина
ФІБА
На старті зустрічі обидві команди грали в в'язкий позиційний баскетбол, жодного разу не набравши очки в швидких контратаках. Перші 8 хвилин гравці демонстрували вкрай низьку результативність, забивши 15 очок на двох.
Україна - Угорщина
ФІБА
Австрійці не поступалися нашим співвітчизникам в габаритах, тому ми не домінували в фарбі, хоча продовжували будувати гру через своїх великих.
Україна - Угорщина
ФІБА
У другій десятихвилинці угорці почали грати більш агресивно, за рахунок індивідуальної майстерності намагаючись переламати хід зустрічі. Гравці збірної України періодично не встигали за своїми візаві, зупиняючи їх лише фолами. В атаці виконував соло В'ячеслав Бобров, "стріляючи" і триочковими, і розігруючи алей-упи, і працюючи 5-м номером під кільцем.
Україна - Угорщина
ФІБА
У третій чверті ситуація на паркеті практично не змінилася. Збірна України на кілька очок виривалася вперед, але гості майже відразу ж нівелювали всю перевагу.
Україна - Угорщина
ФІБА
Угорські баскетболісти дуже погано реалізовували штрафні кидки (10/17), чим вдало користувалися "синьо-жовті".
Перед четвертою чвертю рахунок був 48:47 на нашу користь, і заключний відрізок став справжньою грою нервів. На паркеті були "гойдалки", коли різниця в рахунку змінювалася то в одну, то в іншу сторону. На 5-й хвилині рахунок був рівним - 54:54.
Україна - Угорщина
ФІБА
У час, що залишився, баскетболісти з України мали безліч прекрасних можливостей забити м'яч, але круглий вперто не ліз в чуже кільце. Замість цього, "трійка" прилетіла в наше.
Останні дві хвилини стали справжньою грою нервів, де Артем Пустовий за 4 секунди двома кидками з лінії штрафних, здавалося, перевів гру в овертайм - 60:60. Але у угорського гравця залишалося 4 секунди на атаку, за які він встиг виконати результативний кидок.
Свій наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 27 листопада на виїзді проти Словенії.
Україна - Угорщина
ФІБА
Україна - Угорщина
ФІБА
Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.
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