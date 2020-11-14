Збірна України програла Бельгії у відборі на жіночий Євробаскет-2021

Жіноча збірна України з баскетболу в матчі 4-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2021 програла команді Бельгії – 65:87.

Номінально домашній для українок поєдинок пройшов у португальському містечку Одівелаш, в рамках "пузиря" організованого ФІБА для безпечного проведення матчів в умовах всесвітньої пандемії.

Зустріч для "синьо-жовтої" команди почалася невдало. Нашим дівчатам явно не вистачало жорсткості, компактності і агресії в обороні. Швидким суперниці легкими проходами під кільце і "пострілами" з дальньої дистанції пішли у відрив.

Лише до кінця третій хвилині українки змогли набрати перші очки в нападі, в той час як на у Бельгії їх було вже 9.

У Сівакової гра не склалася і Радулович при рахунку 2:15 на 6-й хвилині замінив розігруючу, намагаючись привернути хід поєдинку. Українські дівчата виглядали втраченими, програючи підбір і відкриваючи вільні зони для опоненток. Кінцівку чверті бельгійки закрили двома "трюльниками" – 17:29.

У другій десятихвилинці номінальні гості "поливали" українське кільце триочковими, в той час як "синьо-жовті" прогнозовано зробили акцент на гру через Аліну Ягупову. Наша капітан насилу справлялася з бельгійською обороною.

За 2 хвилини до завершення першої половини України додала у концентрації, перестала сумбурити і змогла скоротити відставання до 6 пунктів, організувавши ривок 14:2. Бельгійському наставнику довелося терміново брати таймаут, який явно пішов на користь. Чверть закінчилася з рахунком 37:45.

У третій чверті на паркеті точилася рівна боротьба з великою кількістю помилок у обох команд. Українки намагалися скоротити відставання, але безглузді помилки в обороні зводили всі зусилля нанівець.

У четвертому відрізку у бельгійок полетіли точні триочкові, які поставили остаточний хрест на шансах України вирвати перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі збірна України поступилася Бельгії (66:83), зустріч 2-го туру з Португалією в Харкові завершилася перемогою (72:60), а матч Україна – Фінляндія закінчився з рахунком 84:66.